«Норникель» снизил производство никеля на 2% в 2024 году

Производство меди в 2025 году ожидается в объеме 353−373 тыс. тонн (в 2024 году — 433 тыс. тонн), то есть может снизиться на 14−18%. Выпуск палладия, согласно прогнозу, может уменьшиться до 2,704−2,756 млн унций (2,762 млн унций в 2024 году), производство платины может составить 662−675 тыс. унций (667 тыс. унций в прошлом году).