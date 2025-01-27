«Норникель» снизил производство никеля на 2% в 2024 году

По итогам 2024 года компания увеличила производство меди на 2%, до 433 тыс. тонн. «Рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда на Медном заводе проводили настройку производства с целью улучшения качества медных катодов в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции», — отметили в компании.
Кроме того, «Норникель» за отчетный период увеличил производство палладия на 3%, до 2,76 млн унций, а производство платины выросло на 0,5%, до 667 тыс. унций.
Компания в 2025 году планирует производство никеля на уровне 204−211 тыс. тонн.
Производство меди в 2025 году ожидается в объеме 353−373 тыс. тонн (в 2024 году — 433 тыс. тонн), то есть может снизиться на 14−18%. Выпуск палладия, согласно прогнозу, может уменьшиться до 2,704−2,756 млн унций (2,762 млн унций в 2024 году), производство платины может составить 662−675 тыс. унций (667 тыс. унций в прошлом году).
Забайкальский дивизион, как ожидается, произведет 66−70 тыс. тонн меди в медном концентрате (70 тыс. тонн в 2024 году).
Ранее президент компании Владимир Потанин говорил, что «Норникель» благодаря скорректированной стратегии развития нарастит производство металлов на 20−30%. Инвестиции компании на 2025 год утверждены в размере в 215 млрд рублей.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).