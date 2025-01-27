«Норникель» начал поставлять никель премиальных марок в Китай

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. «Норникель» начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай. Об этом сообщил старший вице-президент — операционный директор компании Александр Попов, комментируя операционные результаты компании за 2024 год, его слова приводятся в сообщении «Норникеля».
«В прошлом году компания продолжила расширять продажи на новых рынках. Мы начали регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай», — рассказал он. Попов отметил, что на Кольской ГМК «Норникеля» в 2024 году после профилактического ремонта было успешно запущено отделение карбонильного никеля, и началось производство специальных никелевых порошков. «Кроме того, в целях повышения удовлетворенности потребителей, компания увеличила долю медных катодов высшего качества почти на 10%, до 84,3%», — добавил он.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).