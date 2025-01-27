«Норникель» начал поставлять никель премиальных марок в Китай

«В прошлом году компания продолжила расширять продажи на новых рынках. Мы начали регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай», — рассказал он. Попов отметил, что на Кольской ГМК «Норникеля» в 2024 году после профилактического ремонта было успешно запущено отделение карбонильного никеля, и началось производство специальных никелевых порошков. «Кроме того, в целях повышения удовлетворенности потребителей, компания увеличила долю медных катодов высшего качества почти на 10%, до 84,3%», — добавил он.