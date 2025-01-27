Названы популярные схемы развода на деньги в стоматологических клиниках

«Следующий прием — запугивание. Сотрудники клиники создают у пациента страх, рассказывая о неизбежной инвалидности или полной потере зубов. Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование. Особо циничная схема — намеренная порча здоровых зубов. Известны случаи, когда удаляли нервы из абсолютно здоровых зубов только для того, чтобы провести дорогостоящее протезирование», — сообщила юрист.