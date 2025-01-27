Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

«В текущей экономической ситуации покупатели обычно выбирают более доступные варианты. Новостройки в Новой Москве в среднем на 23% дешевле, чем проекты массового сегмента в исторических границах столицы», — отметил Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».
Так, самой дешевой квартирой является объект во Внуково площадью 19,5 квадратных метра — его цена составляет 4,4 млн рублей.
В поселении Филимоновское, также в Новой Москве, есть еще два доступных варианта — по 4,7 млн рублей за 23,36 «квадрата» и 21,1 кв. м.
При этом, говорится в исследовании, на конец 2024 года объем предложения на «первичке» в Новой Москве сократился на 7,1%, до 19 484 лотов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».