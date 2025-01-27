Назван сектор российской экономики с существенным дефицитом кадров

В соответствии с этим документом, в некоторых сегментах отрасли нехватка работников составляет около 50%. Отмечается, что агропромышленному комплексу в России требуется в первую очередь высокопрофессиональные специалисты, владеющие современными технологиями, поскольку эта отрасль стремительно становится более технологичным.