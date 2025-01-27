Московская биржа возобновляет утреннюю сессию

Утренняя торговая сессия на фондовом рынке будет проводиться с 06:50 до 9:50 мск, аукцион открытия для акций — с 06:50 мск, а с 07:00 до 09:50 мск будет проходить утренняя торговая сессия для акций. С 08:50 мск состоится аукцион открытия для ОФЗ, а с 09:00 до 09:50 мск — утренняя торговая сессия для ОФЗ. Утренняя торговая сессия на срочном рынке будет проводиться с 08:50 до 10:00 мск, аукцион открытия — с 08:50 мск, с 09:00 до 10:00 мск будет проводиться утренняя торговая сессия.
Таким образом, торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки (с 06:50 до 23:50 мск), на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки (с 08:50 до 23:50 мск).
На фондовом рынке в утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из индекса Мосбиржи, и облигациями федерального займа. В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с паями биржевых паевых инвестиционных фондов. Перечень бумаг, доступных на утренних торгах, размещен на сайте биржи.
На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами.
С запуском утренних торгов расчет индекса Мосбиржи будет осуществляться с 07:00 до 23:50 мск. Официальным значением закрытия по-прежнему будет являться значение индекса IMOEX на 18:50 мск.