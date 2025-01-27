Московская биржа возобновляет утреннюю сессию

Утренняя торговая сессия на фондовом рынке будет проводиться с 06:50 до 9:50 мск, аукцион открытия для акций — с 06:50 мск, а с 07:00 до 09:50 мск будет проходить утренняя торговая сессия для акций. С 08:50 мск состоится аукцион открытия для ОФЗ, а с 09:00 до 09:50 мск — утренняя торговая сессия для ОФЗ. Утренняя торговая сессия на срочном рынке будет проводиться с 08:50 до 10:00 мск, аукцион открытия — с 08:50 мск, с 09:00 до 10:00 мск будет проводиться утренняя торговая сессия.