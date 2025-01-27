Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%

22 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил проиндексировать социальные и военные пенсии по фактической, а не прогнозной инфляции, то есть на 9,5%. Глава государства отметил, что это нужно сделать «задним числом», то есть так, чтобы повышенные пенсии были получены уже по итогам января.