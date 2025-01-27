Минприроды разъяснило, можно ли купить месторождение на «Авито»

В свою очередь, в пресс-службе «Авито» сообщили ТАСС, что категория «Готовый бизнес», в которой размещены объявления о продаже месторождений, не входит в транзакционную модель платформы. Так, проверка деталей по активам и сопутствующим документам должна быть на стороне покупателей и бизнес-брокеров. В «Авито» также обратили внимание на то, что купить готовый бизнес на платформе можно, а непосредственно лицензию на недра — нет. «Оформление такой сделки, в том числе переоформление лицензии, если оно требуется по закону из-за формата сделки, осуществляется за пределами “Авито”. Это могут сделать только компетентные органы», — пояснили в компании.