Минприроды разъяснило, можно ли купить месторождение на «Авито»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продажа лицензий на месторождения полезных ископаемых на интернет-площадках, подобных «Авито», не предусмотрена российским законодательством, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России. Тем не менее, как пояснил источник в отрасли, на цифровых платформах можно договориться о приобретении компаний, владеющих такими лицензиями.
Корреспондент ТАСС обнаружил на платформе «Авито» ряд объявлений по продаже месторождений полезных ископаемых. Так, пользователь интернет-площадки продает месторождение россыпного золота в Приморском крае за 350 млн рублей и долю в размере 75% в месторождении алмазов в Якутии за 600 млн рублей. За 30 млн рублей также можно купить 25% в месторождении фосфоритов, разработка которого уже ведется, с производством удобрений в Кировской области. При этом в объявлениях указывается, что продаются либо компании, владеющие лицензией, либо доли в таких компаниях, а не сами лицензии. Это подтвердил ТАСС и один из продавцов — по его словам, оформление сделки планируется через куплю-продажу ООО, владеющего лицензиями.
В ответ на вопрос ТАСС, насколько законны такие сделки, в Минприроды России отметили, что, согласно закону «О недрах», компании не могут продавать именно лицензии на пользование недрами другим лицам. «В законе зафиксированы случаи, когда лицензия может быть передана другому пользователю. Кроме того, лицензия может быть передана в случае передачи права пользования участком недр, предоставленного другой компании на основании соглашения о разделе продукции», — подчеркнули в министерстве.
Как следует из закона «О недрах», передача лицензий в том числе разрешена в случае реорганизации юридического лица, но при условии, что новое юрлицо будет отвечать всем требования пользователя недр. Источник в отрасли разъяснил ТАСС, что формально через интернет-платформы можно найти покупателя компании, владеющей лицензией на недра, и договориться о ее продаже. Но процесс переоформления лицензии после изменений в структуре владения компании должен вестись в соответствии с законодательством.
В свою очередь, в пресс-службе «Авито» сообщили ТАСС, что категория «Готовый бизнес», в которой размещены объявления о продаже месторождений, не входит в транзакционную модель платформы. Так, проверка деталей по активам и сопутствующим документам должна быть на стороне покупателей и бизнес-брокеров. В «Авито» также обратили внимание на то, что купить готовый бизнес на платформе можно, а непосредственно лицензию на недра — нет. «Оформление такой сделки, в том числе переоформление лицензии, если оно требуется по закону из-за формата сделки, осуществляется за пределами “Авито”. Это могут сделать только компетентные органы», — пояснили в компании.
При этом в «Авито» подчеркнули, что все объявления проверяются автоматически с помощью алгоритмов машинного обучения, а при необходимости и вручную, на предмет соответствия законодательству и правилам платформы. «К сложным и потенциально резонансным кейсам подключается команда детективов», — заключили в компании.