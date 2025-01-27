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Минфины РФ и Белоруссии согласовали проект соглашения в сфере драгметаллов и камней

В российском министерстве отметили, что на встрече также рассматривались вопросы по углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами двух стран.

Источник: Freepik

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерства финансов России и Белоруссии согласовали проект соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями и изделиями из них, сообщается в Telegram-канале белорусского Минфина по итогам встречи замминистров финансов РФ и Белоруссии Алексея Моисеева и Александра Судника.

«Согласован проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них», — говорится в сообщении.

В российском Минфине отметили, что на встрече также рассматривались вопросы по углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами двух стран.