Минфины РФ и Белоруссии согласовали проект соглашения в сфере драгметаллов и камней

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерства финансов России и Белоруссии согласовали проект соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями и изделиями из них, сообщается в Telegram-канале белорусского Минфина по итогам встречи замминистров финансов РФ и Белоруссии Алексея Моисеева и Александра Судника.
«Согласован проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них», — говорится в сообщении.
В российском Минфине отметили, что на встрече также рассматривались вопросы по углублению кооперационных связей между хозяйствующими субъектами двух стран.