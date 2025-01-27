Минфины РФ и Белоруссии согласовали проект соглашения в сфере драгметаллов и камней

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерства финансов России и Белоруссии согласовали проект соглашения о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями и изделиями из них, сообщается в Telegram-канале белорусского Минфина по итогам встречи замминистров финансов РФ и Белоруссии Алексея Моисеева и Александра Судника.