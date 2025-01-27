Курс биткоина начал утро понедельника падением

Так, стоимость биткоина опустилась ниже 100 тысяч долларов — с 105 тысяч в полночь до 97,7 тысячи на утро. По данным на 11:15 по московскому времени, курс первой криптовалюты составляет 99 047 долларов. Доля рынка биткоина, согласно TradingView, составила 59,16%.
Отмечается, что вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты, а общая капитализация рынка за сутки снизилась до 3,49 трлн долларов. Кроме того, индекс страха и жадности на крипторынке находится на отметке 71 балл из 100.
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