«Контур. Фокус»: 17,17% производителей крепкого алкоголя закрылись в РФ за четыре года

В 2021 году отрасль насчитывала 396 производителей, к январю 2025 года — 328. Число регистраций за данный период составило всего 17. Среди регионов по регистрациям лидирует Московская область — с 2021 года там появилось 4 новых производителя крепкого алкоголя. На втором месте — Северная Осетия с двумя новыми производителям, которые появились в 2021 году и в 2023, Калининградская область, где в 2022 году и 2024 появилось 2 производителя, и Санкт-Петербург, где в 2021 и 2023 году открылись также две такие организации.