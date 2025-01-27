«Контур. Фокус»: 17,17% производителей крепкого алкоголя закрылись в РФ за четыре года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число производителей крепкого алкоголя в России за четыре года сократилось на 17,17%, с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года с рынка ушли 109 организаций. Об этом говорится в исследовании «Контур. Фокус», которое имеется в распоряжении ТАСС.
В 2021 году отрасль насчитывала 396 производителей, к январю 2025 года — 328. Число регистраций за данный период составило всего 17. Среди регионов по регистрациям лидирует Московская область — с 2021 года там появилось 4 новых производителя крепкого алкоголя. На втором месте — Северная Осетия с двумя новыми производителям, которые появились в 2021 году и в 2023, Калининградская область, где в 2022 году и 2024 появилось 2 производителя, и Санкт-Петербург, где в 2021 и 2023 году открылись также две такие организации.
Больше всего производителей крепкого алкоголя работает в Северной Осетии: там, по данным на январь 2024 года, действует 34 таких компании. На втором месте — Московская область с 23 компаниями, на третьем — Дагестан, где их 22. Четвертое место занимает Москва с 22 компаниями. На пятом месте находится Кабардино-Балкарская Республика с 18 компаниями, при этом в 2021 году в регионе работало 33 организации. В Москве с 2021 года тоже закрылась треть производителей крепкого алкоголя: было 32, а осталась 22.
Как отмечается в исследовании, на декабрь 2024 года 62,8% организаций производят водку, виски, бренди, джин и другие дистиллированные напитки. На втором месте с 26,52% доли рынка — производство пищевого спирта. Третья строчка у направления «Перегонка, очистка и смешивание спиртов» — 9,76% доли. Самую малую долю отрасли занимает производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками — 0,91%.
При этом исследование показало, что 179 производителей из 328 не имеют лицензии на производство крепкого алкоголя. Эксперты отметили, что у большинства из них есть этому вполне объяснимые причины — банкротство, ликвидация, вновь образованные компании, не успевшие еще получить лицензию. «Однако 30 компаний — это чуть более 9% от общего числа производителей — имеют признаки нелегальной деятельности — стабильно показывают выручку при основном ОКВЭД, связанным с производством алкоголя, но без соответствующей лицензии. Насколько их доход является легальным, необходимо разбираться в каждом случае индивидуально», — отмечается в исследовании.
Кроме этого, около 97% рынка крепкого алкоголя в РФ занимают юрлица, 3% — индивидуальные предприниматели (ИП). При этом за исследуемый период ИП стало больше на 2,09%. «В последние годы требования к производителям алкогольной продукции постоянно ужесточались. Это и акцизная политика, и требования маркировки, и особые требования по транспортировке продукции. В итоге за последние годы количество производителей в этой отрасли сильно сократилось: не все готовы продолжать свой бизнес в таких жестких условиях», — отметил эксперт проекта «Контур. Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.
Исследование охватило организации, зарегистрированные под ОКВЭД «Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров