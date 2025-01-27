Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США

«Я поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США на 25%», — написал колумбийский президент в Х.
«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие», — добавил Петро.
Он также указал, что министерство внешней торговли должно помочь направить колумбийский экспорт в другие страны мира. «Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в продвижении нашей продукции», — указал Петро.
Ранее Петро распорядился запретить самолетам США, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что его правительство введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами.