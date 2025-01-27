Китайская компания поставила под сомнение технологическое лидерство США

«Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek в понедельник сотряс технологические фондовые индексы, поставив под сомнение технологическое лидерство Америки», — сказано в материале.
Как пояснило издание, компания 20 января выпустила новую версию R1, которая, согласно утверждениям, превосходит ChatGPT от американской OpenAI. Запуск продукта привлек внимание общественности.
По данным Bloomberg, R1 работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов, что и «вызвало шумиху». Таким образом, разработка китайской компании поставила вопрос, не завышена ли оценка стоимости таких компаний, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.
На этом фоне акции компаний, сотрудничающих с Nvidia, на торгах в Японии понести значительные потери. Акции партнеров DeepSeek, напротив, демонстрировали рост.
«Хотя пока еще не ясно, докажет ли DeepSeek в долгосрочной перспективе свою жизнеспособность как более дешевая альтернатива, первоначальная обеспокоенность возникла вокруг того, не оказалась ли под угрозой способность американских технологических гигантов диктовать цену на рынке и не нужно ли провести переоценку огромных инвестиций в ИИ», — привело агентство слова Ип Цзюнь Жуна из трейдинговой компании IG Asia.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».