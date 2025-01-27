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Китайская компания поставила под сомнение технологическое лидерство США

Китайский конкурент американского ChatGPT, DeepSeek, «встряхнул» фондовые рынки и поставил технологическое лидерство США под сомнение, сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek в понедельник сотряс технологические фондовые индексы, поставив под сомнение технологическое лидерство Америки», — сказано в материале.

Как пояснило издание, компания 20 января выпустила новую версию R1, которая, согласно утверждениям, превосходит ChatGPT от американской OpenAI. Запуск продукта привлек внимание общественности.

По данным Bloomberg, R1 работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов, что и «вызвало шумиху». Таким образом, разработка китайской компании поставила вопрос, не завышена ли оценка стоимости таких компаний, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.

На этом фоне акции компаний, сотрудничающих с Nvidia, на торгах в Японии понести значительные потери. Акции партнеров DeepSeek, напротив, демонстрировали рост.

«Хотя пока еще не ясно, докажет ли DeepSeek в долгосрочной перспективе свою жизнеспособность как более дешевая альтернатива, первоначальная обеспокоенность возникла вокруг того, не оказалась ли под угрозой способность американских технологических гигантов диктовать цену на рынке и не нужно ли провести переоценку огромных инвестиций в ИИ», — привело агентство слова Ип Цзюнь Жуна из трейдинговой компании IG Asia.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».