Китайская компания поставила под сомнение технологическое лидерство США

«Хотя пока еще не ясно, докажет ли DeepSeek в долгосрочной перспективе свою жизнеспособность как более дешевая альтернатива, первоначальная обеспокоенность возникла вокруг того, не оказалась ли под угрозой способность американских технологических гигантов диктовать цену на рынке и не нужно ли провести переоценку огромных инвестиций в ИИ», — привело агентство слова Ип Цзюнь Жуна из трейдинговой компании IG Asia.