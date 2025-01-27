Каждый пятый россиянин вложился в мемкоины

Мнения о мемкоинах как инструменте привлечения внимания к новым проектам оказались неоднозначными. Так, 25% респондентов считают их эффективным средством маркетинга. Однако 47% полагают, что подобная стратегия носит временный характер, связанный с хайпом и виральностью в соцсетях. Еще 23% видят в подобных кампаниях способ привлечения новых участников на инвестиционный рынок, тогда как 5% заявили, что мемкоины негативно сказываются на репутации криптоиндустрии в целом.