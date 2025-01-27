Каждый пятый россиянин вложился в мемкоины

Только 4% опрошенных приобретают мемкоины с целью получения быстрой прибыли, тогда как еще 2% инвестируют в такие токены ради поддержки их создателей.
При этом 71% респондентов главным фактором для покупки мемкоинов назвали их потенциал роста. Для 23% основное значение имеет культурная или сатирическая составляющая таких монет, а 6% выделили роль активности сообщества и наличие у токенов фан-базы.
Мнения о мемкоинах как инструменте привлечения внимания к новым проектам оказались неоднозначными. Так, 25% респондентов считают их эффективным средством маркетинга. Однако 47% полагают, что подобная стратегия носит временный характер, связанный с хайпом и виральностью в соцсетях. Еще 23% видят в подобных кампаниях способ привлечения новых участников на инвестиционный рынок, тогда как 5% заявили, что мемкоины негативно сказываются на репутации криптоиндустрии в целом.
«Мемкоины занимают значительную долю капитализации криптовалютного рынка, активно влияя на его динамику. Их рост обусловлен массовым интересом, поддерживаемым социальными сетями, что способствует привлечению новых инвесторов: мемкоины часто становятся “точкой входа” для новичков, расширяя аудиторию крипторынка. Однако резкие скачки цен и волатильность криптовалюты создают риски для стабильности рынка. Их популярность приводит к перераспределению капитала из более стабильных активов и увеличивает нагрузку на блокчейны, повышая комиссии», — отметил Ярослав Баджурак, исполнительный директор «Выберу.ру».
В опросе приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
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