Кабмин одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Петербург до 2065 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина России об обнулении НДС для перевозчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург до 2065 года, сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.
Первый опытный состав для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет поставлен в конце 2026 года — начале 2027 года, в течение 2028−2030 годов для магистрали будет произведено около 30 составов, сообщил ранее курирующий промышленность первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — пояснил источник.