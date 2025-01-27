Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Петербург до 2065 года

Для магистрали будет произведено около 30 составов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина России об обнулении НДС для перевозчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург до 2065 года, сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.

Первый опытный состав для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет поставлен в конце 2026 года — начале 2027 года, в течение 2028−2030 годов для магистрали будет произведено около 30 составов, сообщил ранее курирующий промышленность первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — пояснил источник.