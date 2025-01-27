Кабмин одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Петербург до 2065 года

Первый опытный состав для ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет поставлен в конце 2026 года — начале 2027 года, в течение 2028−2030 годов для магистрали будет произведено около 30 составов, сообщил ранее курирующий промышленность первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.