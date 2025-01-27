Все в дом, в семью — миллион. Как будет работать инструмент семейных сбережений в России

Как напомнила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе, инструмент с семейными накоплениями направлен в том числе на повышение рождаемости и привлечение денег в долгосрочные сбережения.
По ее мнению, такой способ накоплений актуален в стране: он повышает интерес населения к долгосрочным сбережениям для достижения различных собственных целей. Для государства же это способ привлечь долгосрочные инвестиции в экономику.
«Такой инструмент можно сравнить с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Как и ПДС, он будет открываться в крупнейших негосударственных фондах и будет предлагать клиентам определенные льготы, — уточнила экономист. — Первую льготу мы уже понимаем: вычет на взнос до 1 млн рублей. Это более чем в два раза больше, чем по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) или ПДС».
За год, если внести 1 млн рублей, то вернуть можно будет 130 тыс. рублей для большинства россиян, кто платит 13% НДФЛ (150 тыс. рублей при налоге 15%).
«Это выгоднее, чем открывать два ИИС-3 или ПДС, с которых максимум можно вернуть 104 тысячи рублей (по 52 тысячи рублей со счета на каждого из супругов)», — пояснила Ольга Гогаладзе.
Она не ждет, что государства сделает софинансирование по семейному финансовому инструменту, скорее всего, эту льготу оставят только для ПДС.
«Инструмент скорее будет консервативным, деньги будут вкладываться в большей мере в облигации, а значит, доход стоит ожидать на уровне надежных облигаций и банковских депозитов. Он необходим для привлечения “длинных денег” в экономику, а значит, минимальные сроки могут начинаться от 5−7 лет», — считает экономист.
Получить инвестируемую сумму можно будет либо по достижению его срока действия, либо при тяжелых жизненных ситуациях. «Главной отличительной чертой данного инструмента будет именно налоговый вычет до 1 млн рублей в год», — подчеркнула Ольга Гогаладзе.
Начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников полагает, что это может быть доработанной версией ИИС-3: такой инструмент будет возвращать из дохода уплаченные налоги не только на гражданина, открывшего счет (так работает ИИС-3), но и налоги уплаченные его родственниками.
«Возможно будут опции снять средства в случае чрезвычайных ситуаций в семье, например, для оплаты дорогостоящего лечения членов семьи или оплаты образования», — уточнил он.
По мнению заместителя директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадима Шамина, оптимальный вариант нового способа инвестирования должен учитывать долгосрочные цели семей, сочетать гибкость использования и высокую степень надежности, предлагать простой механизм накопления.
Одним из решений может быть специализированный «семейный» депозит — аналогично социальным вкладам и счетам, направленным на поддержку граждан с низким уровнем дохода, которые вводятся в ряде банков с июля 2025 года, а повсеместно — с 2027 года. Такой понятный большинству населения инструмент со стабильной доходностью обеспечит высокую степень доверия граждан.
«Не исключено, что накопленные средства можно будет направить только на строго определенные цели — приобретение жилья, например, первый взнос по ипотеке, обучение детей, медицинские услуги, пенсия
Также, по его мнению, такой специализированный долгосрочный депозит с налоговыми льготами, скорее всего, будет предполагать возможность пополнения, а также снятия части средств при возникновении каких-либо экстренных ситуаций, например, оплаты медицинского лечения.
«Вероятнее всего, чтобы стимулировать долгосрочные накопления, минимальный срок такого вклада составит 3−5 лет, а доходность возможно будет привязана к ключевой ставке ЦБ РФ или ставкам по схожему по сроку депозиту в каждом отдельном банке, как это решено в случае с социальным вкладом, — рассказал Вадим Шамин. — И, конечно, еще один возможный плюс — аналогично другим вкладам данный инструмент будет надежно застрахован АСВ (Агентство по страхованию вкладов) и, скорее всего, с увеличением лимита страхового покрытия для данного продукта».
По заявлениям Минфина России, финансовый инструмент семейных сбережений будет основан на уже существующих механизмах ИИС, ПДС и ДСЖ (долевое страхование жизни), рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Как полагает экономист, новый инструмент можно будет открыть на 3−5 лет, и он позволит получать единый налоговый вычет всем работающим членам семьи до 1 млн руб. в год. «Не исключаем, что использование средств со счета может быть целевым — покупка квартиры или дома, первый взнос на ипотеку, оплата образования или дорогостоящего лечения и др. Важным фактором должно стать страхование накоплений, а также софинасирование государством пополнения счета для семей с невысоким доходом», — подчеркнул Дмитрий Грицкевич.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».