Все в дом, в семью — миллион. Как будет работать инструмент семейных сбережений в России

«Такой инструмент можно сравнить с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Как и ПДС, он будет открываться в крупнейших негосударственных фондах и будет предлагать клиентам определенные льготы, — уточнила экономист. — Первую льготу мы уже понимаем: вычет на взнос до 1 млн рублей. Это более чем в два раза больше, чем по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) или ПДС».