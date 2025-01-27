Главные события финансовых рынков 27 января — 2 февраля

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. По словам новоиспеченного президента США, если нефтяные цены упадут, то конфликт между Россией и Украиной завершится. Между тем, уже этого заявления нового президента США хватило, чтобы оказать давления на котировки «черного золота».