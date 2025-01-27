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Главные события финансовых рынков 27 января — 2 февраля

Дайджест самых важных об экономике и инвестициях Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

В мире.

На минувшей неделе состоялась инаугурация Дональда Трампа. Новый президент США заявил о возможности введения 25%-ой пошлины на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля.

На этой неделе ФРС, согласно ожиданиям рынка, оставит процентную ставку без изменений. Это может оказать некоторое давление на рынок акций в моменте.

С понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5979−6259 пунктов.


В России.

На этой неделе Банк России опубликует отчет «О развитии банковского сектора РФ», в котором будет представлена информация по кредитованию за декабрь. Замедление будет хорошим сигналом. Годовая инфляция в декабре ускорилась до 9,52% с ноябрьских 8,88%, и Банк России по-прежнему намерен удерживать ключевую ставку высокой.

Поэтому для консервативного инвестора разумный выбор — фонды ликвидности и депозиты. Часть инвестиционного портфеля можно держать в надежных корпоративных флоатерах, часть — в корпоративных облигациях с фиксированным купоном.

Рубль.

Профицит внешней торговли товарами составил $5,6 млрд в декабре, что является минимумом с 2020 года. Экспорт товаров снизился на 17% г/г. Из-за более низкой выручки экспортеры могут сократить продажи валюты в ближайшие недели, что окажет давление на российскую валюту.

На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽95,8−102,4 за доллар.

Нефть.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. По словам новоиспеченного президента США, если нефтяные цены упадут, то конфликт между Россией и Украиной завершится. Между тем, уже этого заявления нового президента США хватило, чтобы оказать давления на котировки «черного золота».

Пока волатильность цен на нефть остается высокой, и на этой неделе котировки Brent могут колебаться в диапазоне $72,3−85,1 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».