Эскроу-счета распространят на строительство частных домов с помощь маткапитала

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ распространило действие механизма эксроу-счетов на возведение частных домов с привлечением маткапитала. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«В прошлом году президент подписал закон, который с марта 2025 года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что это еще одна очень важная гарантия для семей при формировании планов на будущее.
Премьер отметил, что маткапитал является одной из наиболее востребованных мер для приобретения жилья или реконструкции своего дома. «Такой мерой воспользовались уже более 9,5 млн семей, треть из них — без привлечения кредитов», — сказал Мишустин.