Эскроу-счета распространят на строительство частных домов с помощь маткапитала

«В прошлом году президент подписал закон, который с марта 2025 года включает в систему эскроу-счетов индивидуальное жилищное строительство. Теперь правительство приняло решение распространить его действие на возведение частных домов с привлечением маткапитала, что позволит также защитить средства людей, поскольку оплату застройщик получит лишь после завершения всех предусмотренных работ», — сказал Мишустин.