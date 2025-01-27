Экономисты предупредили о риске банкротства промышленного сектора

Вместе с тем, в конце 2023 года эксперты ЦМАКПа отмечали, что увеличение среднегодовых ставок по кредитам в 2024 году в 1,6 раза стало причиной роста доли компаний, находящихся в зоне риска банкротства. За год этот показатель увеличился с 5,8% до 12,5% совокупной выручки реального сектора (+6,7 процентного пункта).