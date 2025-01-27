Экономисты предупредили о риске банкротства промышленного сектора

Российская экономика столкнулась с серьезной угрозой значительного увеличения числа корпоративных банкротств, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в недавней аналитической записке.
По их оценкам, более 20% предприятий обрабатывающей промышленности к концу 2024 года находятся в зоне высокого финансового риска: соотношение процентных платежей к доналоговой прибыли (EBIT) у этих компаний превышает ⅔. Для сравнения, годом ранее такая нагрузка наблюдалась лишь у половины от текущего числа предприятий, подчеркивают аналитики ЦМАКПа.
Наибольшие трудности испытывают компании, относящиеся к инвестиционно-технологическому ядру экономики, при этом самую острую ситуацию зафиксировали в секторе транспортного машиностроения.
Вместе с тем, в конце 2023 года эксперты ЦМАКПа отмечали, что увеличение среднегодовых ставок по кредитам в 2024 году в 1,6 раза стало причиной роста доли компаний, находящихся в зоне риска банкротства. За год этот показатель увеличился с 5,8% до 12,5% совокупной выручки реального сектора (+6,7 процентного пункта).
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