CNBC: в США может появиться новая компания по управлению TikTok

Предыдущий американский лидер Джо Байден в 2024 году подписал закон, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна была продать TikTok или прекратить деятельность соцсети на территории США до 19 января текущего года. В этот день приложение прекратило работу в Соединенных Штатах, однако затем вновь стало доступно для американских пользователей. Это произошло после заверений Трампа, который объявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. 20 января после своей инаугурации он подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США.