CNBC: в США может появиться новая компания по управлению TikTok

По ее сведениям, Perplexity AI уже направила новые условия как владеющей TikTok китайской компании ByteDance, так и потенциальным инвесторам. Помимо создания новой холдинговой компании NewCo., это предложение призвано позволить правительству США владеть 50% акций платформы.
Впервые о желании приобрести TikTok Perplexity AI сообщила 19 января. Первоначальное предложение должно было разрешить акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставить базирующейся в Калифорнии Perplexity AI доступ к видеороликам сервиса. Теперь предполагается, что акционеры TikTok смогут получить доли в новом холдинге.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что намерен принять решение о судьбе TikTok в США в течение следующих 30 дней. Американский лидер также сообщил, что обсуждает вопрос приобретения TikTok с «очень влиятельными людьми». По мнению Трампа, сохранение этой соцсети для американских пользователей будет выгодно для США с экономической точки зрения.
Предыдущий американский лидер Джо Байден в 2024 году подписал закон, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна была продать TikTok или прекратить деятельность соцсети на территории США до 19 января текущего года. В этот день приложение прекратило работу в Соединенных Штатах, однако затем вновь стало доступно для американских пользователей. Это произошло после заверений Трампа, который объявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. 20 января после своей инаугурации он подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США.