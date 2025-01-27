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CNBC: в США может появиться новая компания по управлению TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, выступила с новым предложением о слиянии с сервисом создания и просмотра коротких видео TikTok, которое предусматривает учреждение холдинга NewCo. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNBC.

Источник: Reuters

По ее сведениям, Perplexity AI уже направила новые условия как владеющей TikTok китайской компании ByteDance, так и потенциальным инвесторам. Помимо создания новой холдинговой компании NewCo., это предложение призвано позволить правительству США владеть 50% акций платформы.

Впервые о желании приобрести TikTok Perplexity AI сообщила 19 января. Первоначальное предложение должно было разрешить акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставить базирующейся в Калифорнии Perplexity AI доступ к видеороликам сервиса. Теперь предполагается, что акционеры TikTok смогут получить доли в новом холдинге.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что намерен принять решение о судьбе TikTok в США в течение следующих 30 дней. Американский лидер также сообщил, что обсуждает вопрос приобретения TikTok с «очень влиятельными людьми». По мнению Трампа, сохранение этой соцсети для американских пользователей будет выгодно для США с экономической точки зрения.

Предыдущий американский лидер Джо Байден в 2024 году подписал закон, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна была продать TikTok или прекратить деятельность соцсети на территории США до 19 января текущего года. В этот день приложение прекратило работу в Соединенных Штатах, однако затем вновь стало доступно для американских пользователей. Это произошло после заверений Трампа, который объявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. 20 января после своей инаугурации он подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США.