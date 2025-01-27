Будапешт надавит на Киев, если он будет тянуть с перезапуском транзита газа

«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами — или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление», — сказал он.