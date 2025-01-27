Bloomberg: политика Трампа не остановит переход к зеленым энергоресурсам

Трамп 21 января заявил, что администрация Соединенных Штатов будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в стране и откажется от развития ветроэнергетики. Он добавил, что у США якобы «больше нефти и газа, чем у любой страны мира», а также назвал ветроэнергетику «самым дорогим видом энергетики, который только может быть». Республиканец полагает, что «все они [ветряные мельницы] сделаны в Китае, практически все».