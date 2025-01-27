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Банк России снова понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 28 января 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара опустили с 98,2636 рубля до 97,1320 рубля.

Курс евро регулятор также немного понизил — с 103,1870 рубля до 102,7460 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — с 13,5101 рубля на понедельник до 13,3806 на вторник.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».