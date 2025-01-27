Аналитик предрек Украине экономические потрясения

В октябре Международный валютный фонд заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится к концу 2025-го, и боевые действия в течение года будут оказывать сильное тормозящее влияние на экономику страны. При этом утверждалось, что Украина сможет поддерживать умеренный экономический рост. Также сообщалось, что Украине потребуются постоянные финансовые вливания со стороны международного сообщества.