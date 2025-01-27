Акции самой дорогой компании мира рухнули

Модель искусственного интеллекта (ИИ) R1 от китайского стартапа DeepSeek, которая, как утверждается, превзошла последнюю версию О1 от американского лидера отрасли OpenAI, привела к обрушению акций производителя оборудования для вычислений Nvidia. В первый час торгов на бирже NASDAQ они падали более чем на 13 процентов, до 123 долларов.