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Акции самой дорогой компании мира рухнули

Модель искусственного интеллекта (ИИ) R1 от китайского стартапа DeepSeek, которая, как утверждается, превзошла последнюю версию О1 от американского лидера отрасли OpenAI, привела к обрушению акций производителя оборудования для вычислений Nvidia. В первый час торгов на бирже NASDAQ они падали более чем на 13 процентов, до 123 долларов.

Источник: Reuters

Снижение оказалось даже более серьезным, чем на премаркете, а причиной такой динамики стали особенности китайской модели. Ее разработчики утверждают, что сумели сделать конкурентный продукт сильно дешевле.

Результат ставит под сомнение необходимость затрат на оборудование, которое производит Nvidia. Представления о спросе на него сделало компанию самой дорогой в мире, но теперь этот статус поставлен под сомнение.

Вместе с компаниями отрасли, связанными с ИИ, падает и американский фондовый рынок. Индекс S&P 500, завершивший торги 24 января на отметке выше 6100 пунктов, в понедельник опускался ниже 6000 пунктов.

Управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг отметил, что результат DeepSeek говорит о возможности разрабатывать более мощные модели за меньшие деньги, что подрывает инвестиционную привлекательность всех компаний, связанных с отраслью.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал создание проекта Stargate, призванного закрепить лидерство США в сфере искусственного интеллекта. Его участники планируют вложить в разработку 500 миллиардов долларов, не прибегая к государственному финансированию. Однако один из главных соратников Трампа миллиардер Илон Маск уже высмеял инициативу, заметив, что таких денег у компаний нет.