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AFP: Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания пищевого гиганта The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Источник: Reuters

«У нас нет точных цифр, но очевидно, что речь идет о значительном количестве», — прокомментировали агентству в компании ситуацию.

Меры касаются марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в банках и бутылках, находящихся в обороте с конца ноября 2024 года. Компания уточнила, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков на соблюдение нормативных требований к производству в Генте.

Большая часть не соответствующей стандартам продукции уже выведена из оборота или не допущена на рынки, над изъятием остальной партии компания работает с властями указанных стран, отмечает агентство.