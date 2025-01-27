AFP: Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов

Меры касаются марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в банках и бутылках, находящихся в обороте с конца ноября 2024 года. Компания уточнила, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков на соблюдение нормативных требований к производству в Генте.