Трамп хочет добиться от Саудовской Аравии инвестиций на сумму $1 трлн

23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп сказал, что попросит наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «округлить сумму [инвестиций] до примерно $1 трлн». Президент США предположил что, Саудовская Аравия согласится на это, потому что Вашингтон «очень хорошо относится» к ней.