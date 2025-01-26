Трамп хочет добиться от Саудовской Аравии инвестиций на сумму $1 трлн

«Саудовская Аравия только что объявила, что инвестирует как минимум $600 млрд. Думаю, они доведут сумму до $1 трлн. Я попрошу их [инвестировать] $1 трлн», — сказал он, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).
23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп сказал, что попросит наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «округлить сумму [инвестиций] до примерно $1 трлн». Президент США предположил что, Саудовская Аравия согласится на это, потому что Вашингтон «очень хорошо относится» к ней.
Впоследствии, беседуя с журналистами в Белом доме, Трамп выразил готовность нанести свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию в случае достижения договоренности о крупных инвестициях.