Торги по крабовым квотам сорвались на Дальнем Востоке

Отмечается, что аукцион был назначен на пятницу, 24 января. Выставлялось два лота с начальной ценой свыше 1,4 млрд рублей за каждый.
«В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся», — сказано в итоговом протоколе, размещенном на электронной площадке Российского аукционного дома.
Как сообщал РБК Приморье, торги проводились по первому этапу программы «квоты под киль» под обязательство построить два среднетоннажных судна-краболова длиной более 50 метров и обеспечить их оборудованием по производству продукции из крабов общей мощностью не менее 10 т в сутки, либо емкостями объемом от 350 куб. м для транспортировки морских обитателей.
Кроме того, победители должны были оснастить плавсредства установками по изготовлению продуктов из отходов производства мощностью не менее 2 т в сутки или морозильным оборудованием мощностью до 15 т в сутки.
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