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Торги по крабовым квотам сорвались на Дальнем Востоке

Ни одной заявки не было подано на два аукциона Росрыболовства по продаже долей квот на добычу крабов в инвестиционных целях в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Об этом говорится в соответствующих документах.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что аукцион был назначен на пятницу, 24 января. Выставлялось два лота с начальной ценой свыше 1,4 млрд рублей за каждый.

«В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся», — сказано в итоговом протоколе, размещенном на электронной площадке Российского аукционного дома.

Как сообщал РБК Приморье, торги проводились по первому этапу программы «квоты под киль» под обязательство построить два среднетоннажных судна-краболова длиной более 50 метров и обеспечить их оборудованием по производству продукции из крабов общей мощностью не менее 10 т в сутки, либо емкостями объемом от 350 куб. м для транспортировки морских обитателей.

Кроме того, победители должны были оснастить плавсредства установками по изготовлению продуктов из отходов производства мощностью не менее 2 т в сутки или морозильным оборудованием мощностью до 15 т в сутки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».