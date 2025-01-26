Торги по крабовым квотам сорвались на Дальнем Востоке

Как сообщал РБК Приморье, торги проводились по первому этапу программы «квоты под киль» под обязательство построить два среднетоннажных судна-краболова длиной более 50 метров и обеспечить их оборудованием по производству продукции из крабов общей мощностью не менее 10 т в сутки, либо емкостями объемом от 350 куб. м для транспортировки морских обитателей.