СМИ: бриллианты «потеряли свой блеск» из-за падения цен

«Идея, что бриллианты могут каким-то образом обесцениться, кажется нереальной. И все же цены быстро падают и не показывают признаков остановки», — говорится в материале.
По данным издания, стоимость натуральных бриллиантов в магазинах сократилась на 26% по сравнению с двумя годами ранее. При этом камни, выращенные в лабораторных условиях, стоят на 74% дешевле, чем в 2020 году.
Как отмечал Эдан Голан, управляющий партнер компании Tenoris, спрос на бриллианты резко возрос после пандемии коронавируса.
«Это было частью “расходов из мести”, которые привели к постпандемическому буму на предметы роскоши и переносу свадеб. После того как этот огромный спрос был удовлетворен, произошел спад», — пояснил он, задавшись вопросом, почему же цены продолжают падать.
По данным Tenoris, которые привело издание, средняя цена природного бриллианта весом в один карат достигла пика в 6 819 долларов в мае 2022 года, а к декабрю прошлого года упала до 4 997 долларов, то есть на 26,7%.
При этом, стоимость искусственного бриллианта снизилась с 3410 долларов в январе 2020 года до всего лишь 892 долларов в декабре, что на 73,8% меньше.
The Observer пишет, что важными факторами, повлиявшими на стоимость камней стали снижение спроса в Китае, мрачное положение в мировой экономике и меньшее количество браков. Однако важнейшим изменением стало появление камней, выращенным в лабораторных условиях.
«Раньше на их изготовление уходили недели, но теперь их можно вырастить за несколько часов, в то время как для натуральных камней требуются миллиарды лет», — сказано в публикации.
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