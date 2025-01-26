«Русский стандарт»: в 2024 году курьерской доставкой чаще пользовались осенью

Согласно статистике банка, пик по числу платежей за заказы с доставкой в 2024 году пришелся на традиционно холодные времена года — осень (28%) и зиму (26%), когда многие россияне из-за плохой погоды предпочитают услуги курьеров визитам в магазины. Далее с долей в 24% следует весна. А замыкает список лето (22%) — период каникул и отпусков, во время которого многие уезжают в путешествия.
Отдельно аналитики банка изучили сезонную статистику по заказам с курьерской доставкой в зависимости от средних чеков. Так, лидером в 2024 году стала весна со средней суммой платежа за заказ с доставкой в 3 072 рубля. На втором месте — зима (2 965 рублей). На третьем месте — лето со средним чеком в 2 854 рубля. Замыкает рейтинг весна — 2 834 рубля.
В рамках исследования в эквайринговой сети «Русского стандарта» (пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе) были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории «курьерская доставка» за 2024 и 2023 годы.