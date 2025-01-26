«Русский стандарт»: в 2024 году курьерской доставкой чаще пользовались осенью

Согласно статистике банка, пик по числу платежей за заказы с доставкой в 2024 году пришелся на традиционно холодные времена года — осень (28%) и зиму (26%), когда многие россияне из-за плохой погоды предпочитают услуги курьеров визитам в магазины. Далее с долей в 24% следует весна. А замыкает список лето (22%) — период каникул и отпусков, во время которого многие уезжают в путешествия.