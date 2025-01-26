Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов

Так, в 2024 году Россия приобрела этого грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, нарастив закупки за год на 8,5%. В то же время объем импорта составил 66,7 тысячи тонн: хотя это и больше уровня годом ранее на 7%, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось.
Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет — на нашу страну в прошлом году пришлось две трети всех грузинских поставок.
Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз этого грузинского алкоголя на 10,3% — до 16,6 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшившая импорт на 14% — до 12,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Казахстан (10,7 миллиона долларов) и Китай (9,2 миллиона).
В целом Грузия в прошлом году поставила за рубеж 94,7 тысячи тонн вина (89,5 тысячи тонн годом ранее) — это был второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, что на 6,5% больше показателя годом ранее.