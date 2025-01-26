Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные 183 миллиона долларов

Так, в 2024 году Россия приобрела этого грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, нарастив закупки за год на 8,5%. В то же время объем импорта составил 66,7 тысячи тонн: хотя это и больше уровня годом ранее на 7%, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось.