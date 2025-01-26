Рослесхоз: продажи живых новогодних елок снизились в РФ почти на 20%

«Основой искусственной ели служит поливинилхлорид (ПВХ), который вреден как в процессе производства, так и в дальнейшей эксплуатации, а также крайне редко перерабатывается даже в чистом виде. Таким образом, ПВХ-елка все равно когда-то окажется на полигоне. Отмечу, что приобретение живых новогодних деревьев менее губительно для экологии. Впоследствии их можно превратить во вторичное сырье при помощи различных дробилок, шредеров и измельчителей», — сообщил Буцаев.