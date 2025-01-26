Reuters: ЕС может отменить санкции против энергетической сферы Сирии

В конце ноября 2024 года оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.