Reuters: ЕС может отменить санкции против энергетической сферы Сирии

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз может отменить санкции против Сирии, связанные с ее энергетической и транспортной сферами, если соответствующее соглашение будет достигнуто на заседании министров иностранных дел стран блока 27 января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, дипломаты из 27 государств объединения порекомендовали оперативно принять меры по приостановке ограничений в сферах, которые важны для восстановления и стабилизации сирийской экономики. Представители группы, согласовывающей внешнеполитические позиции членов ЕС по Ближнему Востоку и Северной Африке, также посоветовали рассмотреть возможность возобновления банковских и инвестиционных отношений с Сирией.
Вместе с тем источники отмечают, что в случае достижения соглашения смягчение санкций будет происходить в обратимой манере и предполагает регулярные оценки того, позволяет ли текущая ситуация в Сирии продолжать этот процесс.
В пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Анкаре, что вопрос поэтапного снятия санкций против Сирии будет обсуждаться на заседании глав МИД 27 стран ЕС в понедельник, и отметила, что Брюссель готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства.
В конце ноября 2024 года оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.