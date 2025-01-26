Лукашенко: Белоруссия успешно переориентируется в экономике с Запада на Восток

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Белоруссия меняет прежние проекты сотрудничества с западными компаниями на экономическое взаимодействие с КНР. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, беседуя с журналистами после того, как проголосовал на выборах главы государства.
«Мы тихо, спокойно будем сотрудничать, — сказал он. — Мы договорились с китайцами, что не будем слишком детализировать наше сотрудничество. Но то, что мы когда-то планировали и начинали делать с западными компаниями, мы успешно закончили и работаем с китайцами. В Китае для развития нашей экономики есть все».
При этом, как отметил Лукашенко, китайские партнеры, в отличие от западных компаний, поставляют не только, например, станки, но и технологии. «То есть мы успешно Запад заменяем на Восток за счет России и Китайской Народной Республики в основном. Есть и другие страны», — подчеркнул президент Белоруссии.