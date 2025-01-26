Лукашенко: Белоруссия успешно переориентируется в экономике с Запада на Восток

«Мы тихо, спокойно будем сотрудничать, — сказал он. — Мы договорились с китайцами, что не будем слишком детализировать наше сотрудничество. Но то, что мы когда-то планировали и начинали делать с западными компаниями, мы успешно закончили и работаем с китайцами. В Китае для развития нашей экономики есть все».