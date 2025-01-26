Крестный отец инвестирования: как Уоррен Баффет стал легендой фондового рынка

По официальной версии, маленький Уоррен, вдохновившись примером отца — предпринимателя и политика Говарда Баффета, — начал инвестировать с ранних лет. В 6 лет он продавал мячики для гольфа, кока-колу, жвачки и коллекционные марки, а уже в 11 сделал свое первое вложение на Нью-Йоркской бирже: накопил $120 и купил три акции нефтегазовой компании Cities Service Preferred по $38 за штуку, чтобы позже продать их с небольшой прибылью.