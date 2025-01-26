Крестный отец инвестирования: как Уоррен Баффет стал легендой фондового рынка

Любой успешный и медийный человек со временем обрастает таким слоем легенд, что разобрать, где правда, а где вымысел — сложно. Баффет — не исключение!
По официальной версии, маленький Уоррен, вдохновившись примером отца — предпринимателя и политика Говарда Баффета, — начал инвестировать с ранних лет. В 6 лет он продавал мячики для гольфа, кока-колу, жвачки и коллекционные марки, а уже в 11 сделал свое первое вложение на Нью-Йоркской бирже: накопил $120 и купил три акции нефтегазовой компании Cities Service Preferred по $38 за штуку, чтобы позже продать их с небольшой прибылью.
Спустя время Баффет обнаружил, что акции эмитента выросли до $200 и, конечно же, сильно расстроился — все-таки надо было держать. Ходят слухи, что именно это событие повлияло на его стратегию: Баффет запасся терпением и пошел в долгосрочные инвестиции.
Berkshire Hathaway: начало.
Berkshire Hathaway — бывшее текстильное предприятие, которое образовалось в 1955 году в результате слияния компании Berkshire Fine Spinning Associates с Hathaway Manufacturing Company. У компании было 15 фабрик, на которых трудились 12 тысяч человек. Оборот предприятий составлял $120 млн.
Однако затем в США случился кризис: текстильная промышленность стремительно падала. Акции Berkshire дешевели, на предприятиях начались массовые сокращения. Рискнули бы инвестировать в такую компанию? Баффет рискнул! И вот почему.
В начале 1960-х годов Баффет заметил, что акции Berkshire Hathaway, тогдашней текстильной компании, торговались ниже ее ликвидационной стоимости. Тогда бумаги компании продавались по $7,5, а балансовая стоимость акций (то есть цена активов Berkshire, которая причиталась владельцу акций) была почти втрое выше — $20,2. Баффет начал постепенно скупать акции мануфактуры, а в 1965 году выкупил и контрольный пакет акций.
В 1964 году генеральный директор компании Сибери Стэнтон предложил выкупить акции Баффета по $11,50 за штуку. Уоррен согласился, ожидая официальное предложение. Однако когда оно пришло, цена была снижена до $11,375, что разозлило Баффета. Вместо того чтобы просто продать свои акции, он решил купить контрольный пакет и… уволить Стэнтона.
Вот только текстильный бизнес продолжал умирать. В 1964 году рыночная капитализация компании составляла $7,6 млн, чистая прибыль — $175,6 тыс. То есть P/E составлял 42х — заоблачный мультипликатор для американского рынка того времени.
И Баффет понимал, что это бизнес без перспектив. Несмотря на это, он уважал труд работников фабрики и старался поддерживать производство, насколько это было возможно.
«Покупать акции по такой цене было все равно что подбирать выброшенный окурок, в котором осталось еще несколько затяжек. Хотя окурок мог быть некрасивым и мокрым, затяжки были бесплатными. Однако, как только это мгновенное удовольствие было получено, больше ничего нельзя было ожидать».
Из письма Уоррена Баффета акционерам в 2014 году.
Поворотным моментом стало решение Баффета использовать Berkshire Hathaway в качестве инвестиционного холдинга. Вместо того чтобы реинвестировать прибыль в убыточный текстильный бизнес, он начал вкладывать ее в более прибыльные отрасли. Вскоре под крылом компании оказались такие активы, как страховые компании GEICO и National Indemnity, а также доли в гигантах вроде Coca-Cola и American Express.
Текстильное подразделение было окончательно закрыто только в 1985 году, но к тому времени Berkshire Hathaway кардинально сменила направление деятельности, превратившись в один из крупнейших инвестиционных фондов мира, одну из десяти самых дорогих компаний на планете, символ долгосрочного инвестирования и мощного роста.
Баффет часто называл эту сделку по покупке Berkshire ошибкой, стоившей ему миллиарда, но, сдается нам, Оракул из Омахи слегка лукавит, прекрасно понимая, что именно эта покупка стала краеугольным камнем его легендарной карьеры.
Гений Баффета.
Оракул из Омахи никогда не скрывал, что стратегия долгосрочного инвестирования придумана не им, несмотря на то, что многие инвесторы думают именно так. Баффет же вдохновился философией экономиста Бенджамина Грэма, который был его преподавателем в Колумбийском университете.
Суть этой философии, а точнее — подхода к покупке акций, в следующем: покупать бумаги тех компаний, которые фундаментально торгуются ниже их истинной стоимости. Однако Баффет усовершенствовал принципы своего учителя, сосредоточившись на компаниях с устойчивыми конкурентными преимуществами и потенциалом роста.
Оракул из Омахи избегает модных трендов, на которых в моменте могут вырасти те или иные активы, а потому, в отличие от многих трейдеров, ориентированных на быструю прибыль, предпочитает «покупать и держать» акции компаний, которые он считает качественными. Его знаменитая фраза: «Наш любимый срок владения — навсегда». Этот принцип позволяет ему избегать рыночной суеты.
Кроме того, Баффет всегда делает то, о чем забывают многие инвесторы — рассматривает акции как долю в реальном бизнесе, а не просто как набор цифр на экране. Его решения основываются на глубоком понимании бизнеса компании, конкурентных преимуществ бизнеса, менеджмента и долгосрочных перспектив.
При этом Баффет избегает сложных финансовых инструментов, которые он не понимает. За это его часто критиковали на протяжении всей карьеры, однако любая критика разбивается об одну цифру: 19% годовых. Именно такую среднегодовую доходность показывает Berkshire с 1965 года. Это вдвое больше, чем годовая доходность индекса S&P 500 — 9,9%.
Тысяча долларов, вложенная в индекс S&P 500 в 1965 году (с реинвестированием дивидендов), в 2023 году принесла бы 249 тысяч долларов. Но если бы вы вместо этого вложили свои деньги в акции Berkshire Hathaway, сегодня у вас в кармане лежало бы примерно 38 тысяч долларов.
Что в портфеле у Уоррена Баффета?
Согласно отчету за третий квартал 2024 года, помимо акций на сумму 260 млрд долларов активы Berkshire Hathaway включают 325 млрд долларов в виде денежных средств. Личный портфель Уоррена Баффета состоит из пакета акций Berkshire Hathaway (доля 16% стоимостью более 160 млрд долларов) и акций двух банков — JPMorgan и Wells Fargo (размер этих пакетов неизвестен).
Сейчас 70% инвестпортфеля Berkshire занимают 5 крупнейших компаний:
Apple с рыночной стоимостью пакета в $69,9 млрд;
American Express ー в $41,1 млрд;
Bank of America ー в $31,7 млрд;
Coca-Cola ー в $28,7 млрд;
Chevron ー в $17,5 млрд.
И это, пожалуй, лучше всего демонстрирует приверженность Баффета долгосрочным инвестициям: акции Coca-Cola инвестор добавил в портфель в 1988 году! Компания была и остается доминирующей в секторе сладкой газировки, и Баффет увидел потенциал роста.
Вспомним, что в 6 лет будущий миллиардер продавал баночки колы, а на средства с продаж купил свои первые акции. Совпадение?
Как ни странно, на первом месте в портфеле Баффета находятся акции Apple — несмотря на нелюбовь инвестора к современным гаджетам. Акции Apple Баффет купил в 2016 году, неплохо на этом заработав. Причину продажи Баффет объяснил высокой налоговой нагрузкой. По его мнению, правительство США в будущем будет повышать налоги, поэтому лучшим решением стала продажа акций.
Топ-10 активов в портфеле Berkshire Hathaway.
30 августа Баффету исполнилось 94 года. Он все меньше мелькает в СМИ, но пока на пенсию не собирается. Баффет продолжает владеть своей 16%-ой долей в компании Berkshire Hathaway. Сейчас инвестор исполняет роли гендиректора, президента и председателя инвестиционной комиссии. Он ходит в офис каждый день, а в свободное время играет в бейсбол с коллегами.
«Почему я радостно выпрыгиваю из кровати каждое утро? Потому что я люблю то, что делаю, и тех, с кем это делаю. У меня в офисе 25 сотрудников. Мы вместе ходим на бейсбол. Они стараются сделать мою жизнь хорошей. А я стараюсь делать то же для них».
В 2021 году Баффет нашел себе преемника, который будет управлять компанией после его ухода. Им станет вице-президент Berkshire Hathaway Грег Абель — один из самых молодых руководителей в компании. Состояние Абеля на 2021 год оценивалось всего в $484 млн, тем не менее Баффет считает, что молодой директор сможет сохранить корпоративную культуру и держать компанию на плаву в будущем.
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