Как отличить подлинную банкноту от подделки. Видео

Чтобы определить подлинность банкноты, нужно найти не менее трёх защитных признаков. За помощью можно обратиться к бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России». Оно определит модификацию и год выпуска банкноты, а также подскажет, где и как найти на ней защитные признаки. Скачать приложение можно на официальном сайте Банка России. А самый надёжный способ отличить подлинные банкноты от фальшивок — отнести их на проверку в банк.