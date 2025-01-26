Как отличить подлинную банкноту от подделки. Видео

Воспользуйтесь принципом «трех П»: посмотри, потрогай, покрути.
Сначала нужно найти на банкноте обозначения, видимые на просвет — водяные знаки, микроперфорацию и защитную нить, которая в некоторых банкнотах частично выходит на поверхность. Так, например, на пятитысячной банкноте есть голографическая защитная нить с так называемым элементом переключения: число «5000» на нити при изменении угла наблюдения меняется на аббревиатуру «ЦБРФ», при покачивании банкноты отдельные буквы или цифры перемещаются друг относительно друга, как будто танцуют.
Если покрутить или покачать банкноту так, чтобы менялся угол зрения, будут видны цветопеременные элементы. Это детали, которые меняют цвет в зависимости от угла зрения. Например, слово «Россия», цифры номинала и так называемый кипп-эффект. Это скрытые символы «РР» или знак рубля на однотонных участках, которые можно разглядеть, если наклонить банкноту и посмотреть на нее под острым углом.
На ощупь можно различить рельефные надписи. Это выпуклые штрихи по краям банкноты, надписи «Билет Банка России» и обозначение номинала.
Чтобы определить подлинность банкноты, нужно найти не менее трёх защитных признаков. За помощью можно обратиться к бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России». Оно определит модификацию и год выпуска банкноты, а также подскажет, где и как найти на ней защитные признаки. Скачать приложение можно на официальном сайте Банка России. А самый надёжный способ отличить подлинные банкноты от фальшивок — отнести их на проверку в банк.