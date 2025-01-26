Глава Rheinmetall: в Европе должны появиться оборонные компании с оборотом в €40 млрд

«В среднесрочной перспективе оборот Rheinmetall вырастет до €20−25 млрд, однако он все еще слишком мал, чтобы конкурировать с американскими оборонными концернами. В Европе должны появиться более крупные оборонные предприятия с оборотом порядка €40 млрд евро», — заявил Паппергер в интервью журналу Der Spiegel.
Он также упомянул о проекте франко-германского танка будущего MGCS (Main Ground Combat System — основная наземная боевая система). «За пять лет прогресс в MGCS весьма скромный. Программы часто навязываются компаниям без должной разработки структур сотрудничества», — отметил глава Rheinmetall, добавив, что считает прямое сотрудничество между компаниями более успешным. «Мы делаем это в рамках нашего нового совместного предприятия с итальянской компанией Leonardo», — подчеркнул он. Объем продаж совместного предприятия, по словам Паппергера, может составить €50 млрд в течение следующих 10 лет.
Отвечая на вопрос, может ли итальянский производитель оружия Leonardo однажды стать частью MGCS, Паппергер сказал, что «вполне мог бы это представить». «Чтобы проект был успешным, он должен быть европейским, а не двусторонним», — заметил он.
Танк будущего MGCS должен быть готов к 2040 году. В проекте участвуют компании KNDS Deutschland (ранее KMW), KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Основной проект должен быть структурирован по восьми направлениям: Германия и Франция отвечают за два из них каждая, а остальные четыре должны координироваться совместно. Разногласия по поводу распределения задач привели к задержкам и напряженности в отношениях между Берлином и Парижем. 23 января министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню сообщили о прогрессе в реализации проекта.