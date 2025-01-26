Глава Rheinmetall: в Европе должны появиться оборонные компании с оборотом в €40 млрд

Танк будущего MGCS должен быть готов к 2040 году. В проекте участвуют компании KNDS Deutschland (ранее KMW), KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Основной проект должен быть структурирован по восьми направлениям: Германия и Франция отвечают за два из них каждая, а остальные четыре должны координироваться совместно. Разногласия по поводу распределения задач привели к задержкам и напряженности в отношениях между Берлином и Парижем. 23 января министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню сообщили о прогрессе в реализации проекта.