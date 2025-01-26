«Финуслуги»: в крупных банках РФ ставки по вкладам в юанях упали ниже 5% годовых

Так, ставки по вкладам в китайских юанях в банках топ-20 на 24 января 2025 года составили в среднем 4,44% на срок три месяца; 4,23% — по вкладам на шесть месяцев; 4,06% — на год. При этом, как указали в «Финуслугах», ставки выше 5% годовых в «Индексе вкладов» прослеживались непрерывно с конца сентября 2024 года, такой показатель был на разных уровнях в зависимости от периодов. «Преимущественно с того момента средние ставки выше 5% годовых были на вкладах сроком один год вплоть до декабря 2024 года, когда произошло изменение: на такую доходность вышли полугодовые вклады, а годовые наоборот упали в доходности ниже 5%», — добавили в пресс-службе.
Эксперты «Финуслуг» также отметили, что тренд на снижение ставок по юаневым вкладам наметился со второй недели декабря 2024 года. «С тех пор ставки по вкладам в юанях снизили пять банков из топ-20, один из банков ставки, наоборот, повысил. При этом диапазон понижения составил 1−4,5 процентного пункта (п. п.), повышение на 2,5 п. п. В целом же по состоянию на середину декабря 2024 года индекс ставок по вкладам в юанях составлял 4,9−5,07%. Ниже всего сейчас ставки на годовые вклады», — заключили в «Финуслугах».