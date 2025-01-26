Эксперт предсказала, как долго продлится укрепление рубля

Укреплению рубля, вероятнее всего, способствовали повышенные продажи иностранной валюты экспортерами, которые могли начать подготовку к налоговому периоду и дивидендным выплатам, считает эксперт.
«Кроме того, росту курса рубля могли способствовать сезонные факторы — снижение деловой активности и спроса на иностранную валюту и импорт в начале года. Процентные ставки по рублевым инструментам остаются высокими, что также должно способствовать снижению спроса на иностранную валюту», — добавила она.
Не исключено, что краткосрочно позиции рубля могут остаться сильными, но в дальнейшем более вероятным выглядит возврат в коридор 100−105 ₽/долл.
Этому, считает собеседница, могут способствовать отложенные эффекты от недавних санкций, а также общая неопределенность геополитических условий.
«Также стоит отметить, что по итогам недели на международных рынках происходила коррекция курса доллара из-за изменений ожиданий по поводу тарифной политики нового президента США, которая, возможно, будет более сбалансированной, чем предполагалось», — добавляет Наталья Ващелюк.
В результате офшорный курс юаня к концу недели вырос примерно до 7,25 юаней за доллар, в то время как в начале года котировки находились вблизи 7,35 юаней/доллар. «На следующей неделе на фоне налогового периода курс доллара может остаться в коридоре 98−103 ₽, юаня — 13,5−14,2 ₽», — резюмирует она.
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