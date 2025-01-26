Эксперт предсказала, как долго продлится укрепление рубля

В результате офшорный курс юаня к концу недели вырос примерно до 7,25 юаней за доллар, в то время как в начале года котировки находились вблизи 7,35 юаней/доллар. «На следующей неделе на фоне налогового периода курс доллара может остаться в коридоре 98−103 ₽, юаня — 13,5−14,2 ₽», — резюмирует она.