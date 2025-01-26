Эксперт объяснил, к чему приведут инвестиции Трампа в крупнейший ИИ-проект на $500 млрд

«Общие доступные модели, как правило, отстают от того, что есть в лабораториях, на год, а то и на полтора. Соответственно, модели, которые есть сейчас в лабораториях OpenAI, значительно более прогрессивные. В последнем письме Сэма Альтмана описана ретроспектива двухлетней работы, в течение которой были сделаны основные прорывы. Он понимает безопасность AI как постепенный вывод искусственного интеллекта из лаборатории в мир, чтобы общество успевало к нему адаптироваться. 500 миллиардов — это радикальная инвестиция, самая большая в мире. В эту гонку вступит Китай и другие крупные игроки», — объяснил он.