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Экономист рассказал, исчезнут ли в России наличные купюры

Россияне стали реже использовать наличные деньги — их доля сейчас составляет всего 15,6%. Предпочтение отдается онлайн-банкингу и картам. О том, приведет ли это к полному выводу с рынка наличных купюр, рассказал Финансам Mail кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Сейчас наличных денег в обращении 18,06 трлн рублей. Доля наличных денег за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 года снизилась на 3,6% и сейчас составляет 15,6%. Снижение доли, на мой взгляд, происходит за счёт высоких темпов развития онлайн-банкинга и роста популярности банковских карт: все большее количество граждан начинают их использовать, в т. ч. постоянно», — отметил специалист.

Он уточнил, что этому способствует и появившаяся возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду, которая становится все более востребованной.

Согласно данным Банка России, подчеркнул Балынин, на 01.10.2024 года на душу населения приходилось 57 банкнот и 499 монет. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 2 банкноты и 7 монет. Эксперт отметил, что всего в обращении находится 72,8 млрд монет на сумму 127,7 млрд рублей, и 8,3 млрд банкнот на сумму 17,94 трлн рублей.

Таким образом, считает Балынин, в настоящее время онлайн-банкинг не сможет полностью вытеснить наличные деньги. Это связано с тем, что некоторые граждане предпочитают пользоваться наличными деньгами. Кроме того, есть торговые точки, которые не принимают оплату по банковской карте, уточняет он.

«Полагаю, что постепенное сокращение доли наличных денег продолжится, а онлайн-банкинг будет все более активно развиваться. При этом я уверен, что наличные деньги в ближайшее время полностью не исчезнут», — подытожил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».