Экономист рассказал, исчезнут ли в России наличные купюры

«Сейчас наличных денег в обращении 18,06 трлн рублей. Доля наличных денег за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 года снизилась на 3,6% и сейчас составляет 15,6%. Снижение доли, на мой взгляд, происходит за счёт высоких темпов развития онлайн-банкинга и роста популярности банковских карт: все большее количество граждан начинают их использовать, в т. ч. постоянно», — отметил специалист.