Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений

Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии — в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии — в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии — втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции — в два раза.