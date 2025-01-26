Бразилия, Индия и Китай стали основными покупателями российских удобрений

Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь импортировала Бразилия — на 3,38 миллиарда долларов. Покупки вошедших в тройку Индии и Китая достигли 1,46 миллиарда и 1,31 миллиарда долларов соответственно.
В пятерку вошли США, купившие у России удобрений на 1,19 миллиарда долларов, а также Мексика с объемом импорта на 669 миллионов долларов. Следом расположилась Индонезия — поставки в эту страну составили 412,9 миллионов долларов, а также Польша — 397 миллионов, ЮАР — 286,2 миллиона, Таиланд — 279 миллионов и Колумбия — 185,5 миллиона.
Далее идут Франция, купившая российских удобрений на 184,4 миллиона долларов, Сербия — 183,9 миллиона, Германия — купившая на 174,6 миллиона, Турция — 150,6 миллиона и Испания — 150,2 миллиона. При этом страны Евросоюза суммарно купили удобрений в России на 1,65 миллиарда долларов.
Больше всего среди пятнадцати крупнейших покупателей, а также покупателей из ЕС, импорт российских удобрений нарастила Словакия — в 18 раз (до 2,2 миллиона долларов), Финляндия — в четыре раза (до 16,8 миллиона), ЮАР и Испания — вдвое и Польша — в 1,9 раза.
Самое большое сокращение импорта произошло у Эстонии — в 58 раз (с 9 миллионов до 155 тысяч долларов), Чехии — в пять раз (до 185,8 тысяч), Хорватии и Латвии — втрое (до 6 миллионов и 4,3 миллиона долларов, соответственно), а также Турции — в два раза.