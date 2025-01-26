Bloomberg усомнился в «золотом веке» Европы благодаря перевооружению

Пока не ясно, насколько больше европейские страны потратят на перевооружение, отмечает агентство. В течение нескольких лет рост ВВП стран Евросоюза может вырасти до 3,5% (по сравнению с 1,9% в 2024 году), если деньги получат за счет наращивания долговых обязательств, прогнозирует ведущий аналитик Bloomberg по европейской экономике Джейми Раш. Если бы источником финансирования стали повышение налогов или сокращение расходов в других областях, это свело бы на нет любые положительные изменения или даже ухудшило экономическую ситуацию.