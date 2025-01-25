WSJ: Маск пожаловался на «стагнирующий» рост числа пользователей X

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Илон Маск пожаловался на слабые финансовые показатели и отсутствие существенного прироста числа пользователей X, которой он владеет с 2022 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее данным, в январе Маск отправил сотрудникам компании электронное письмо. В нем он подчеркнул, что Х показала свою способность влиять на «формирование дискуссий в обществе и [их] результаты». В то же время он отметил «плачевную ситуацию с точки зрения выручки». «Рост числа пользователей стагнирует, выручка не впечатляет, мы едва сводим концы с концами», — цитирует газета письмо Маска.
По данным газеты, несколько банков, которые помогли Маску профинансировать его сделку по покупке Х, планируют скоординировано продать $13 млрд долговых обязательств, которые бизнесмен использовал для финансирования сделки. Причина, по которой банки готовы сейчас пойти на такой шаг, заключается в том, что, по их расчетам, близость Маска к президенту США Дональду Трампу позволит им найти покупателей, готовых заплатить приемлемую для них сумму.
Маск приобрел соцсеть в 2022 году, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет была объектом критики со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации. С момента его прихода X потеряла около 20% пользователей в США, которые ушли на альтернативные площадки. Маск приобрел компанию за $44 млрд, сейчас ее стоимость оценивается в $12,3 млрд, то есть на 72% ниже.