В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) на табак для кальяна, согласно которому массовая доля никотина в такой продукции не должна превышать 3,5%. ТАСС ознакомился с документом.
«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия. Массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%», — говорится в стандарте.
Согласно ГОСТ, для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль с содержанием основного вещества не менее 95% на безводной основе, карбонаты натрия, питьевая и дистиллированная вода, лимонная кислота, натрия бензоат, калия собрат, белый сахар, патока крахмальная, натуральный мед, меласса свекловичная, инвертированный сироп.
«Допускается применять другое табачное сырье и ингредиенты, удовлетворяющие требованиям 4.2.2 и приложения А и обеспечивающие установленные изготовителем характеристики табака для кальяна», — отмечается в документе. В соответствии с ГОСТ, для изготовления табака для кальяна не допускается применение никотинового сырья (жидкостей и солей никотина с его содержанием более 20 мг/ мл), наркотических или психотропных веществ (в том числе содержащих их растений), либо их прекурсоров.
В стандарте также закреплен ряд терминов, содержатся требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению. В частности, предупреждение о содержании «системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ» должно занимать не менее 17% поверхности боковой стороны упаковки.