В России утвердили ГОСТ на табак для кальяна

«Допускается применять другое табачное сырье и ингредиенты, удовлетворяющие требованиям 4.2.2 и приложения А и обеспечивающие установленные изготовителем характеристики табака для кальяна», — отмечается в документе. В соответствии с ГОСТ, для изготовления табака для кальяна не допускается применение никотинового сырья (жидкостей и солей никотина с его содержанием более 20 мг/ мл), наркотических или психотропных веществ (в том числе содержащих их растений), либо их прекурсоров.