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В РФ корпоративные выплаты на детей до 1 млн рублей освободят от налогов

Срок исполнения поручения президента Владимира Путина — 15 апреля.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России увеличить не облагаемую налогом корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн рублей. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 15 апреля 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее президент подчеркивал, что сейчас такая единовременная выплата компаний своему сотруднику освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тыс. рублей.