В РФ корпоративные выплаты на детей до 1 млн рублей освободят от налогов

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций», — говорится в документе.