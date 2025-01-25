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Strategy Partners: в РФ 45% компаний отрасли транспорта и логистики внедрят ИИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ИИ в ближайшие 2−3 года планируют использовать 45% компаний РФ в отрасли транспорта и логистики. При этом 6% компаний уже внедряют генеративный ИИ. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«45% компаний в отрасли транспорта и логистики планируют использовать ИИ в ближайшие 2−3 года. 6% компаний уже внедряют генеративный ИИ, а 16% планируют сделать это в течение 2−3 лет», — говорится в исследовании.

Эксперты Strategy Partners отмечают следующие тенденции в области цифровизации. Это автоматизация и платформизация бизнес-процессов, прозрачность логистических цепочек и ESG (экологические, социальные и управленческие принципы).

Если говорить конкретно о сферах, то в области воздушного транспорта доля компаний с полноценной стратегией цифровой трансформации составляет 100%, тогда как в водном транспорте — 50%. В области железнодорожных перевозок доля составляет 42%. «Значимость цифровизации для компании зависит от ее размера, комплексный подход характерен в большей степени для крупного бизнеса — до половины участников рынка имеют полноценную стратегию цифровой трансформации, в то время как в малом и среднем бизнесе таких компаний лишь четверть», — отмечается в исследовании.

Что касается приоритетных направлений использования ИИ в бизнесе российских компаний, здесь респонденты чаще всего выделяли логистическое планирование (отметили 54% респондентов), доставку грузов (33%), обслуживание клиентов (25%), ИТ-обеспечение (17%), финансы (16%).

Наиболее актуальными технологическими тенденциями в сфере транспорта и логистики в ближайшие 2−3 года являются развитие электронного документооборота (это отметили 48% респондентов), ИИ без учета генеративного (29%), облачные сервисы (26%), цифровые платформы для грузоперевозок (23%), а также большие данные (22%).