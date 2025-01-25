Strategy Partners: в РФ 45% компаний отрасли транспорта и логистики внедрят ИИ

Если говорить конкретно о сферах, то в области воздушного транспорта доля компаний с полноценной стратегией цифровой трансформации составляет 100%, тогда как в водном транспорте — 50%. В области железнодорожных перевозок доля составляет 42%. «Значимость цифровизации для компании зависит от ее размера, комплексный подход характерен в большей степени для крупного бизнеса — до половины участников рынка имеют полноценную стратегию цифровой трансформации, в то время как в малом и среднем бизнесе таких компаний лишь четверть», — отмечается в исследовании.