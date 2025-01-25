Стало известно, россияне из каких профессий лучше всего знают английский

«По данным экспертов Кембриджского университета, ученику необходимо 200 часов занятий, чтобы перейти на следующий уровень владения языком. При этом речь идет именно о занятиях с преподавателем — просмотр сериалов на английском не считается. Если вы учили английский в школе, наработанные знания и навыки не пропали бесследно — осталось их только воскресить. Влиять на процесс обучения могут также интенсивность самостоятельных занятий, методика обучения и, конечно, цель, ради которой вы учите язык», — комментирует Марина Евстратова, продакт-менеджер Skyeng.