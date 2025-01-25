Сколько стоили автомобили в СССР

Несмотря на то что, по заявлению Остапа Бендера, автомобиль не роскошь, а средство передвижения, в Cоветском Союзе машины все же были недоступны большинству граждан. Кто устанавливал цены на машины в СССР, сколько они стоили и как им был процесс их покупки — выясняли Финансы Mail.