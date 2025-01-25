Сколько стоили автомобили в СССР

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева напомнила, что в СССР именно государство устанавливало стоимость автомобилей, и все изменения в цене также зависели напрямую от него.
«Позволить себе автомобиль могли чиновники и близкие к чиновничьим рядам. Это не значит, что автомобиль был не доступен для среднестатистического человека, но вопрос его приобретения был непрост», — объясняет эксперт.
Из-за этого, кстати, в стране стала популярна мотоциклетная техника, которая была гораздо доступнее по стоимости.
Сколько стоили машины
Цены на автомобили отличались в разные временные периоды. Например, в 1960 году «Москвич» мог стоить до 9 тыс. рублей при средней заработной плате в стране в 73 рубля. Соответственно, стоимость автомобиля превышала в 123 раза средний доход гражданина СССР.
Со временем автомобили стали доступнее. В частности, появилась возможность купить «Москвич-403» примерно за 3 500 рублей при средней зарплате в 86 рублей. Но и это при условии, что у семьи есть стабильный доход второго члена семьи. Отсутствие инструмента автокредитования в те годы требовало накопительной системы, что также осложняло возможность приобретения личного транспорта.
В 1971 году средний доход советских граждан составлял 125 рублей в месяц. ВАЗ-2101 в этот период достиг стоимости в 5 150 рублей, «Москвич — 412» стоил 5 200 рублей, «Волга ГАЗ-21» — 9 тыс. рублей.
Очередь длиною в годы
И несмотря на то, что машины постепенно дешевели, чтобы купить автомобиль, нужно было отстоять огромную очередь на его получение. Порой людям приходилось ждать годами.
«Даже имея необходимую сумму, свободно купить автомобиль было нельзя. Для этого было необходимо отстоять очередь длиной в несколько лет. Да и выбора особо не было», — говорит автоэксперт Егор Васильев.
Тот, чья долгожданная очередь подошла, получал некую квитанцию на автомобиль. Правда, не обязательно на тот, который ему хотелось. Вместо «Жигулей» мог оказаться «Москвич» или «Запорожец».
Стоит отметить, что привычных нам автосалонов в СССР не было. По словам эксперта, с полученной квитанцией надо было подъехать к некоему складу, из-за ворот которого выкатывали нужную машину. За некоторую «мзду» можно было даже выбрать цвет. И на этом процесс покупки заканчивался.
«Кстати, из-за такого дефицита на рынке складывалась парадоксальная ситуация, при которой старый автомобиль стоил больше, чем новый. Ведь желающих, несмотря на дороговизну, было много», — объясняет Егор Васильев.
По его мнению, если сравнивать текущую ситуацию на рынке с тем, что было во времена Советского Союза, то сейчас машины намного доступнее. Тем более, если речь идет о рынке подержанных авто.
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