Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ

24 января глава МИД уже заявлял, что Венгрия хочет получить твердые гарантии того, что ее экономическая безопасность не будет поставлена под угрозу в результате действий Украины в энергетической области, а также санкций ЕС против России. Он отмечал, что Будапешт довел свою точку зрения до сведения Брюсселя, который, однако, не намерен отказываться от санкционной политики против Москвы. По мнению Сийярто, положение усугубляется еще и тем, что Киев предпринял шаги, наносящие ущерб энергобезопасности стран Центральной Европы. К ним относятся прекращение транзита российского газа по украинской территории и недавнее нападение ВСУ с помощью БПЛА на компрессорную станцию в Краснодарском крае, подающую топливо в газопровод «Турецкий поток».